В Берлин на встречу советников "нормандской четверки" прибыла делегация Украины

Украинская делегация прибыла в Берлин на встречу советников "нормандской четверки".
Ее возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, который является членом делегации, отметил, что Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.
"Пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата", - подчеркнул он.