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Политика Сегодня, 15:0962
Российские "выборы" в Крыму осудили в МИД

Россия решила устроить в оккупированном Крыму проведение голосования по "выборам губернатора".

Украинская сторона такие действия осуждает и "выборы" не признает.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает пресс-служба ведомства.

Джапарова отметила, что "результаты этих выборов" будут юридически ничтожными.

"Проведение так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права - Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", - заявила она.

Кроме того, Украина будет обращаться к международным партнерам с просьбой осудить организацию этого "голосования", в том числе путем усиления санкционного давления на Россию.

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Теги: news, новости, Украина, МИД, Крым, выборы, 7dniv, 7dnivinfo  
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