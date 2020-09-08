После прибытия Козака началась встреча в нормандском формате

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл на встречу политических советников "нормандской четверки" в Берлин.

Переговоры уже начались.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посольство России в Германии.

Сообщается, что переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине.

Отметим, последняя встреча советников прошла 3 июля в Берлине. По ее итогам российская сторона заявляла, что пока рано прогнозировать дату следующего саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции, поскольку договоренности парижского саммита не выполнены в полном объеме.