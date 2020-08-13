Кравчук заявил что выполнить минские договоренности невозможно

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что сегодня минские договоренности выполнить невозможно.

Он рассчитывает на переговоры в нормандском формате.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

По словам Кравчука, выполнение минских договоренностей сейчас невозможно из-за разных позиций Украины и России относительно проведения выборов на Донбассе.

"Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены, учитывая понятные причины. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной. (Нужно - ред.) искать выход через нормандский формат", - пояснил он.

Кравчук надеется, что спорные вопросы удастся решить во время предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

"Только на таком уровне, другого (выхода из ситуации - ред.) я не вижу", - добавил он.