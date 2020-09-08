Жалобу в МИД Беларуси из-за досмотра автомобиля направил посол Украины

Посол Украины Игорь Кизим направил жалобу в Министерство иностранных дел Беларуси.

Жалоба касается осмотра автомобиля посла на белорусской границе.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Беларуси в комментарии "Радио Свобода".

Украинский посол считает, что осуществив досмотр его автомобиля, белорусские пограничники нарушили Венские конвенции, о чем он их сразу же предупредил.

Напомним, вчера стало известно, что во время возвращения в Беларусь украинскому послу на белорусской границе устроили досмотр автомобиля. Кизим подчеркивал, что такие действия белорусских пограничников нарушают международные нормы и негативно влияют на отношения между странами.