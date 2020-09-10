Зеленский отправился в Одесскую область с рабочей поездкой

В субботу, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Одесскую область.

Об этом сообщают в пресс-службе главы страны.

Так, в ходе поездки гарант возьмет участие в представлении проекта "Стратегия развития Одесской области" на период до 2027 года.

Кроме того, Зеленский ознакомится с объектами, которые входят в национальную программу "Большое строительство". На данный момент точной программы визита президента нет.

До этого мы писали, что в пятницу, 11 сентября Зеленский поделился видеороликом о своей рабочей поездке в Житомирскую область. Во время обращения он процитировал "отца украинской космонавтики" Сергея Королева.