В отставку с должности генпрокурора Венедиктова не собирается

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не собирается уходить в отставку.

По ее словам, она в отличие от других чиновников не писала заблаговременно заявление по собственному желанию.

Об этом она заявила в интервью, фрагмент которого был показан вчера эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

По ее словам, она не писала заявление на увольнение по собственному желанию при назначении на новую должность.

"Такого заявления не существует. Более того, я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", - отметила Венедиктова.

Она подчеркнула, что возглавила Офис генерального прокурора не чтобы "посидеть в креслах". И добавила, что Верховная рада всегда может собрать подписи, вызвать ее в парламент и проголосовать за увольнение, если будут такие намерения.

"Пока Верховная рада не проявит свою волю, я остаюсь в должности генерального прокурора", - добавила Венедиктова.