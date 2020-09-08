Зеленский рассказал о нормандской встрече

Главным итогом нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении режима тишины на Донбассе.

При этом помощники на этой встрече обсудили не все вопросы.

Об этом на брифинге в Одессе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, встречи советников означают, что будет планироваться и саммит лидеров нормандского формата.

"Они обсудили не все и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников. Самое главное решение, которое на сегодня есть, - это соблюдение и продление режима тишины", - отметил Зеленский.

Он добавил, что не на все 100% доволен режимом тишины, поскольку он был нарушен и Украина понесла боевые потери.

"Но если мы идем к выполнению минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны - первый и главный вопрос - соблюдение режима тишины", - добавил Зеленский.