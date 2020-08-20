Об отставке объявил глава Черниговской ОГА

Глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко заявил о своей отставке.

Причиной такого решения он назвал потерю влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Прокопенко отметил, что без своих депутатов в областном совете он будет слабым руководителем ОГА и не сможет реализовывать стратегию развития региона.

"Я подал заявление об отставке с должности главы Черниговской ОГА", - сообщил он.

Отметим, Прокопенко был назначен на должность главы Черниговской ОГА в начале ноября 2019 года.