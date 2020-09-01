В ближайшее время глобальных перестановок в кабмине не будет

В ближайшее время не стоит ждать глобальных кадровых изменений в Кабинете министров Украины.

Однако, теоретически возможно, что произойдут ротации в экономическом блоке.

Об этом рассказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

Как пояснил Разумков, во время бюджетного процесса и в условиях пандемии коронавируса, войны и непростого социально-экономического положения, не стоит говорить о глобальной трансформации в правительстве в ближайшее время.

В то же время спикер парламента не исключает кадровых перестановок в экономическом блоке Кабмина.

"Теоретически это возможно. И это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться, поддержать или отклонить это предложение", - добавил он.