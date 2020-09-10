Польша заявила что не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Он уже совсем другой субъект политики.

Об этом сообщает Польское радио.

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики, - ред.). Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу", - сказал Рау.

Напомним, Сейм Литвы в своей резолюции назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси, а действующего президента Александра Лукашенко незаконным руководителем страны.