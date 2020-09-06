Проект госбюджета-2021 представил Кабмин

Кабинет министров ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 4,6%, а номинальный ВВП составит 4 505,9 млрд грн.

Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

Как отметил Марченко, рост доходов ожидается на уровне 9,4%. Доходы составят 1 трлн 071,1 млрд грн, расходы 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит - 270 млрд грн.

Мы снизили уровень дефицита по сравнению с текущим годом на 1,5% - до 6%", - сказал он.

По его словам, в следующем году не планируется повышение налогов. Перераспределение через ВВП через бюджет снижается до 23,5%.

Согласно проекту, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

Кроме того, в документе заложен рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки также на 30% - с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

В проекте также заложен рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.

По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.

При этом уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.

Как сообщало РБК-Украина, в конце июля Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

В прогнозе были изменены параметры государственных социальных стандартов по определению минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 году на уровне 6250 гривен (двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен).