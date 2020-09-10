О выборочности соблюдения минских соглашений Киевом заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев выборочно соблюдает условия минских соглашений.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщили в Кремле.

Во время разговора Путин выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

"Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках нормандского формата, обязательств", - сообщили в Кремле.