О выборочности соблюдения минских соглашений Киевом заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев выборочно соблюдает условия минских соглашений.
Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщили в Кремле.
Во время разговора Путин выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.
"Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках нормандского формата, обязательств", - сообщили в Кремле.