Кредит на 1,5 млрд долларов Лукашенку даст Путин

Россия даст Беларуси государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов. Министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу".

Об этом 14 сентября в Сочи заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним", - заявил Путин.

По его словам, сейчас министры финансов обеих государств "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Он также заявил о важности взаимодействия РФ и Беларуси в оборонной сфере, в частности в работе оборонных предприятий, и в военной сфере.