Рейтинг партий перед местными выборами: у кого больше шансов на победу

По итогам голосования 25 октября в Украине определятся новые составы местных советов. Для этого на выборах партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Какие политические силы имеют высокий уровень поддержки у избирателей, а также рейтинги партий по городам - подробнее на РБК-Украина.
Рейтинг партий в Киеве
Наибольшее количество голосов на выборах в горсовет Киева могут набрать партия нынешнего мэра Виталия Кличко “УДАР”, а также “Европейская солидарность” и “Слуга народа”.
Согласно данным соцопросов, высокие шансы пройти в городской совет с более 5% голосов есть у депутатов партий “Перемога Пальчевського”, “Оппозиционная платформа - За життя”, ВО “Батькивщина”, “Голос”, “Сила и честь”.
Группа “Рейтинг”, 31 августа - 1 сентября, 1,2 тыс. респондентов
- УДАР - 28,6%
- "Европейская солидарность" -14,0%
- "Слуга народа" - 10,7%
- "Перемога Пальчевського" - 6,9%
- ОПЗЖ - 6,8%
- "Голос" - 6,5%
- ВО "Батькивщина" - 6,4%
- "Сила и честь" - 5,5%
- "Партия Шария" - 3,8%
- "Единство" - 2,7%
- ВО "Свобода" -2,6%
- "ЭкоПартия" -1,5%
- "Радикальная партия" -1,1%
Центр Разумкова, 24 июля - 2 августа, 2019 респондентов
- УДАР - 19,8%
- "Слуга народа" - 15,0%
- ОПЗЖ - 11,5%
- "Европейская солидарность" - 11,4%
- "Перемога Пальчевського" - 7,1%
- ВО "Батькивщина" - 5,5%
- "Сила и честь" - 5,5%
- "Голос" - 4,3%
- "Партия Шария" - 3,5%
- ВО "Свобода" - 3,4%
- "Единство" - 2,6%
- "Ридна краина" - 2,1%
- Партия Борислава Березы - 1,5%
Группа “Рейтинг”, 26 - 27 июля, 2 тыс. респондентов
- "Европейская солидарность" - 19,8%
- "Слуга народа" - 19,3%
- УДАР - 17,1%
- ОПЗЖ - 8,0%
- ВО "Батькивщина" - 5,7%
- "Партия Шария" - 5,0%
- "Голос" - 4,6%
- "Перемога Пальчевського" - 4,5%
- "Сила и честь" - 3,0%
- ВО "Свобода" - 2,5%
- "Украинская стратегия" -1,8%
- "Единство" - 1,4%
- “Самопомич” - 1,3%
- "Гражданская позиция" - 1,3%
Центр “Социс”, 8 - 20 мая, 4 тыс. респондентов
- "Европейская солидарность" - 14,6%
- "Слуга народа" - 12,8%
- УДАР - 9,4 %
- ВО "Батькивщина" - 6,4%
- ОПЗЖ - 6,2%
- "Рух новых сил" - 3,6%
- "Партия Шария" - 3,1%
- "Голос" - 2,9%
- ВО "Свобода" - 2,1%
- "Сила и честь" - 1,7%
- "Украинская стратегия" - 1,6%
- "Самопомич" - 1,5%
- "Гражданская позиция" - 1,5%
Рейтинг партий в Днепре
Согласно социологическим исследованиям, лидерами электоральных симпатий в Днепре являются партии “Слуга народа”, “Пропозиция”, “Громадська сила” и “Оппозиционная платформа - За життя”.
Группа “Рейтинг”, опрос 8 - 17 августа, 1 тыс. респондентов
Большинство опрошенных отдают предпочтение кандидатам партии действующего мэра Бориса Филатова “Пропозиция”. Далее в рейтинге с фактически одинаковым результатом расположились “Слуга народа” и “Оппозиционная платформа - За життя”.
- "Пропозиция" - 27,9%
- "Слуга народа" - 14,7%
- "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,3%
- "Громадська сила" - 9,6%
- "Блок Вилкула" - 7,9%
- "Европейская солидарность" - 5,1%
- "Партия Шария" - 4,2%
- ВО "Батькивщина" - 3,1%
- "Сила и честь" - 1,7%
- "Радикальная партия" - 1,5%
- "Голос" - 0,6%
- "Громадянська позиция" - 0,6%
- "Наш край" - 0,6%
Центр “Социс”, опрос 27 июня - 7 июля, 1,2 тыс. респондентов
На предстоящих выборах в горсовет более 20% жителей Днепра готовы проголосовать за кандидатов от “Слуги народа”. С небольшим отставанием второе место рейтинга - у партии “Пропозиция”. На третьей строчке расположилась партия “Громадська сила”, лидером которой является Загид Краснов.
- "Слуга народа" - 23,2%
- "Пропозиция" - 21,9%
- "Громадська сила" - 13,3%
- "За майбутнє" - 11,7%
- "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,5%
- "Европейская солидарность" - 6,6%
- "Партия Шария" - 4,2%
- ВО "Батькивщина" - 4,2%
- "Сила и честь" - 0,9%
- "Громадянська позиция" - 0,9%
- "Голос" - 0,6%
- УКРОП - 0,5%
- "Закон и честь" - 0,5%
- ВО "Свобода" - 0,4%
Рейтинг партий во Львове
По результатам предвыборных соцопросов, большинство горожан на местных выборах готовы поддержать “Европейскую солидарность”, “Об’єднання “Самопомич” и “Голос”.
Группа “Рейтинг”, опрос 3 - 12 июля 1,2 тыс. респондентов
Первое место по количеству голосов опрошенных занимает “Европейская солидарность”. На втором и третьем месте рейтинга кандидатов в горсовет Львова расположились “Самопомич” и “Голос”.
- "Европейская солидарность" - 28,2%
- “Самопомич” - 18,6%
- "Голос" - 9,8%
- "Слуга народа" - 7,6%
- ВО "Свобода" - 5,7%
- ВО "Батькивщина" -5,6%
- "Варта" - 4,6%
- "Гражданская позиция" - 4,2%
- "Сила и честь" - 3,4%
- "Украинская галицкая партия" - 3,3%
- "Радикальная партия" -2,3%
- ОПЗЖ - 1,9%
- "Партия Шария" - 0,8%
Центр “Социс”, опрос 17 - 23 июня, 2 тыс. респондентов
По данным социологического исследования за июнь, во Львовский горсовет с результатом более 5% могут пройти “Европейская солидарность”, “Самопомич”, “Голос”, ВО “Свобода”, “Украинская галицкая партия”, “Слуга народа”, “Гражданская позиция”.
- "Европейская солидарность" - 29,1%
- “Самопомич” - 16,2%
- "Голос" - 11,1%
- ВО "Свобода" - 6,9%
- "Украинская галицкая партия" - 6,4%
- "Слуга народа" - 5,6%
- "Гражданская позиция" - 5,4%
- "Варта" - 4,5%
- ВО "Батькивщина" - 3,8%
- "Сила и честь" - 2,8%
- ОПЗЖ - 1,7%
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,6%
- "Радикальная партия" - 0,9%
Рейтинг партий в Харькове
Группа “Рейтинг”, опрос 4 - 12 июля, 1600 респондентов
Большинство из опрошенных группой "Рейтинг" на предстоящих местных выборах в облсовет готовы поддержать партию действующего городского головы Харькова “Блок Кернеса “Успешный Харьков”.
На втором месте - “Оппозиционная платформа - За життя”, за ней - “Слуга народа”. На четвертой строчке рейтинга - политсила экс-губернатора ОГА Юлии Светличной “Блок “Разом”. Также 5% проходной барьер в облсовет может преодолеть “Европейская солидарность”.
- Блок Кернеса “Успешный Харьков” - 30,1%
- ОПЗЖ - 22,9%
- "Слуга народа" -12,7%
- Блок Светличной “Разом” - 11,5%
- "Европейская солидарность" - 5,9%
- "Партия Шария" - 4,7%
- ВО "Батькивщина" - 3,2%
- "Оппозиционный блок" - 2,8%
- "Радикальная партия" -1,0%
- "Сила и честь" - 0,8%
- ВО "Свобода" - 0,7%
- "Наш край" - 0,6%
- "Голос" - 0,5%