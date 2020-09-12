Сроки новой встречи советников "нормандской четверки" назвал Зеленский

Новая встреча политических советников "нормандской четверки" пройдет в течение 10 дней.

По ее итогам могут быть определены сроки саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в рамках визита в Австрию.

По его словам, на минувшей встрече в Берлине стороны проговорили, но не решили ряд проблем.

"Поэтому будет встреча, я знаю, что в течение … ну не могу обещать, но мне кажется в течение 10 дней должна быть, верю в этого, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров "нормандской четверки", - отметил Зеленский.

Он добавил, что все лидеры подтверждают готовность к встрече.