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Политика Сегодня, 20:2344
"Помощника" Юрченко с возможностью залога в 1,5 млн гривен арестовал суд

Суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и сговоре с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко.

Его арестовали с возможностью внесения залога.

Такое решение приняли в Высшем антикоррупционном суде.

Так, Фищенко взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона 552 тысяч гривен.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало материалы уголовного дела, в котором хотят объявить подозрение нардепу Юрченко. Ему инкриминируют возможное получение взяток за внесение правок в законопроекты.

На опубликованном видео детектив НАБУ встречается с неформальным помощником Юрченко - лицо "Ф" - который организовал встречу с нардепом. На ней Юрченко заявил детективу, что является инициатором законопроекта о переработке отходов, в поправках к которому заинтересован внедренный агент.

В ходе разговора нардеп завуалированно намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки". Далее помощник разъясняет, что имеется в виду под "плюшками" и "помощью экологии". Далее детективу НАБУ поступило сообщение о сумме взятки, которую они якобы хотели получить за внесение правок в закон.

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Теги: news, новости, Украина, ВАКС, Юрченко, НАБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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