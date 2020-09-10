Список "Слуги народа" в Одесский облсовет возглавил Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на местных выборах возглавил список партии "Слуга народа" в Одесский областной совет.

По его словам, он согласился усилить команду президента в регионе.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Степанов отметил, что Одесская область ему исторически не безразлична. Он подчеркнул, что реализовать изменения в регионе можно при наличии команды президента Владимира Зеленского в местной власти.

"Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в областной совет", - сообщил Степанов.