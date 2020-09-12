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Политика Сегодня, 19:2660
Преждевременным говорить о новом саммите в нормандском формате считают у Путина

Российская Федерация считает преждевременными разговоры о новой встрече лидеров "нормандской четверки".

Пока еще не выполнены все договоренности, которые были достигнуты на саммите в Париже.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что у всех представителей нормандского формата есть желание продолжать процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

"Но как неоднократно говорил наш президент (Владимир Путин - ред.), должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые были достигнуты в последний раз в Париже. Пока констатировать, что мы здесь продвинулись, не удается, поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности", - сказал Песков.

Напомним, на прошлой неделе прошла встреча советников нормандского формата. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что одной такой встречи было недостаточно, чтобы обсудить все вопросы. В связи с этим новая встреча советников "четверки" пройдет в течение 10 дней.

При этом Министерство иностранных дел Украины потребовало от России разъяснить позицию по готовности к саммиту "нормандской четверки".

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Теги: news, новости, Украина, Песков, 7dniv, 7dnivinfo, Путин, Нормандская_встреча  
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