В части полномочий президента закон о НАБУ признан неконституционным

Конституционный суд Украины вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро.
Суд признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Также неконституционными считаются нормы закона, где президент может:
- назначать на должность и увольнять с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины;
- определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;
- определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.