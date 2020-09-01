В части полномочий президента закон о НАБУ признан неконституционным

Сегодня купить мясо можно на рынке, в магазине, в супермаркете, онлайн или на дому. Несмотря на действие санитарных норм, далеко не всегда получается приобрести свежие и полезные продукты. Приверженцы здорового питания все чаще отдают предпочтение натуральной фермерской продукции. Как правило,

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