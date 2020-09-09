«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» выдвинула на пост городского головы Ужгорода Андрея Погорелова

В Ужгороде мощная политическая сила представила всех своих кандидатов, которые будут бороться за победу на местных выборах - 2020.

В областном центре Закарпатья состоялась внеочередная конференция по выдвижению кандидатов в депутаты сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав 25 октября 2020.

За пост мэра Ужгорода от ОПЗЖ будет бороться председатель ужгородской организации партии Андрей Погорелов.

Об этом он сам заявил на своей странице в социальной сети Фейсбук. «Я иду в мэры! Сегодня наша политическая партия «Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ» официально вступает в предвыборную гонку. Мне предоставила кредит доверия сильная и профессиональная, устойчивая в своих принципах команда, поэтому я согласился и принял решение идти в мэры. Это сложное, но хорошо обдуманное решение. Прежде всего мной руководит непреодолимое желание попробовать изменить родной город. Мне обидно и несколько страшно, от этого «хозяйствования», которое продолжается последние 5 лет. Я вижу, что делают с областным центром, но я уверен - этот произвол можно прекратить. Я обещаю, что приложу максимум усилий, чтобы в Ужгороде хотелось жить, а не выезжать на заработки, чтобы дети имели качественное образование и уверенный взгляд в будущее. Чтобы родители спокойно доживали свой век, а мы твердо стояли на ногах.

Я люблю Ужгород и сделаю все, чтобы его главная ценность - люди, были счастливы, что живут именно здесь.»





