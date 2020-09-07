В берлинскую клинику "Шарите" доставили Кернеса

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заразился коронавирусом, доставили в Берлин.

Он прилетел в клинику "Шарите".

Об этом сообщил в Telegram друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Он сообщил, что состояние мэра Харькова тяжелое, но он в сознании.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите", - написал он.

Отметим, в этой клинике также лечится российский оппозиционер Алексей Навальный.

Напомним, вчера стало известно, что Кернеса увезли на лечение за границу. Однако, не уточнили, куда именно.