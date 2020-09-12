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Заседание по обсуждению изменений в постановление о местных выборах отменила СН

Политика Сегодня, 13:2533
Заседание по обсуждению изменений в постановление о местных выборах отменила СН

Фракция "Слуга народа" отменила сегодняшнее заседание.

Парламентарии должны были обсудить проект о внесении изменений в постановление о местных выборах.

Об этом написал замглавы комитета по организации госвласти, нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - отметил парламентарий.

В среду Качура анонсировал, что заседание должно состояться в четверг, 17 сентября, в 15:15.

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