О нардепе Юрченко отозвался Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.

Он заявил, что предупреждал об ответственности все партии.

Об этом он заявил на брифинге во Львовской области.

Он отметил, что к власти люди сначала приходят честные, но прочности им не хватает.

"Я очень рад, сегодня дали подозрение правоохранители, он (нардеп, - ред.) ее получил и обязательно сядет в тюрьму", - заявил он.

Сегодня первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объявил об исключении из фракции "Слуга народа" Юрченко. В этот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

Отметим, НАБУ опубликовало материалы дела нардепа. Он завуалировано намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки".

После публикации материалов стало известно, что он выходит из фракции "Слуга народа". Офис президента заявил о вызывающем поведении народного депутата и считает, что он потерял этические основания быть нардепом.

Юрченко инкриминируют возможное получение взяток за внесение поправок к законопроектам.