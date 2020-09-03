Поддержка Украины со стороны ЕС и США зависит от конкурса на отбор главы САП

Дальнейшая поддержка Украины со стороны Европейского союза и США зависит от конкурса по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Международные партнеры призывают провести прозрачный отбор.

Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине в Twitter.

"Евросоюз и США приняли к сведению решение Верховной рады о назначении членов комиссии для отбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - доброчестность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Верховная рада утвердила состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.