Ситуацию вокруг САП у Зеленского призвали не политизировать

Офис президента призвал не политизировать ситуацию вокруг назначения нового руководителя САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

При этом в Офисе призвали увеличить конкретные результаты деятельности антикоррупционных органов.

Об этом говорится в заявлении ОП.

У президента отметили, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры страны.

"Призываем воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах. Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности", - сообщили в ОП.

В Офисе акцентировали внимание на необходимости увеличить "неоспоримые обвинительные судебные приговоры" антикоррупционными органами.

"Подчеркиваем, что новый руководитель САП - кто бы им ни стал после отбора комиссией - должен осознавать все это на сто процентов. Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности", - говорится в заявлении.