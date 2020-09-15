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Политика Вчера, 23:0246
Разумков заявил что провести выборы в ОРДЛО невозможно

Сегодня невозможно физически провести выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

На неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести - ред.). Физически невозможно. На сегодня дополнительных инициатив от представителей ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) пока, нет", - сказал Разумков.

Он добавил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".

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Теги: news, новости, Украина, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
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