 

Из-за ситуации с САП безвиз не отменяется

Политика Сегодня, 12:0551
Из-за ситуации с САП безвиз не отменяется

Безвизовый режим Украины с Европейским союзом не отменяется из-за ситуации вокруг отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Украинские власти придерживаются законодательства.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно открыто заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, которые прописаны в законодательстве Украины", - заявил Шмыгаль.

Он также уверен, что конкурс пройдет открыто и прозрачно.

Напомним, накануне посольства США и Евросоюз связали поддержку Украины с прозрачностью отбора главы САП. У президента Владимира Зеленского призвали не политизировать процесс после того, как Верховная рада утвердила состав конкурсной комиссии.

В то же время евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон обвинила украинскую власть в лоббировании своих кандидатов на должность главы САП. По ее словам, Киев ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш макрофинансовой помощи.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, Безвиз, САП, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ

Новости по теме

Ситуацию вокруг САП у Зеленского призвали не политизировать
Ситуацию вокруг САП у Зеленского призвали не политизировать
Вчера, 20:44
Поддержка Украины со стороны ЕС и США зависит от конкурса на отбор главы САП
Поддержка Украины со стороны ЕС и США зависит от конкурса на отбор главы САП
Вчера, 19:58
Об угрозе безвизу из-за проблемы с назначением главы САП говорят в Европарламенте
Об угрозе безвизу из-за проблемы с назначением главы САП говорят в Европарламенте
Вчера, 13:26
С заявлением из-за ситуации с отбором главы САП выступили послы G7
С заявлением из-за ситуации с отбором главы САП выступили послы G7
3-сен-2020, 12:10
На что пойдет новый транш от ЕС рассказал Шмыгаль
На что пойдет новый транш от ЕС рассказал Шмыгаль
23-июл-2020, 18:43

Последние новости

15:51
Политика
Стратегию военной безопасности разрабатывает Минобороны
15:48
События
На суд не явился Нардеп Юрченко
13:58
Политика
Позицию Запада по поводу САП полностью поддерживает Зеленский
13:52
Политика
Россию от подрыва политического суверенитета Беларуси предостерегает Украина
13:51
События
Периоды пиковых выплат по внешнему долгу назвал НБУ
13:49
События
Движение на Днепровской набережной перекрыли в Киеве
12:05
Политика
Из-за ситуации с САП безвиз не отменяется
12:03
События
О решении Конституционного суда отозвались НАБУ
11:58
Политика
Особый статус Донбасса в Конституцию не будет вносить Украина
11:55
Политика
Резников заявил что реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение
11:21
События
Протокол лечения коронавируса обновил Минздрав
10:25
События
Сегодня в Украине резко похолодает
10:23
События
Ночью из гранатомета вблизи Водяного стреляли боевики
10:20
События
Как проходит Рош ха-Шана в Умани
10:04
События
Жилой дом горел в Киеве
10:00
События
15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки зафиксировала ОБСЕ
09:00
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 сентября 2020
Вчера, 2020-09-17
23:42
События
Стремительный рост заболеваний коронавирусом ожидается в Украине
23:02
Политика
Разумков заявил что провести выборы в ОРДЛО невозможно
20:44
Политика
Ситуацию вокруг САП у Зеленского призвали не политизировать

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 сентября 20204423
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 сентября 20203335
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 сентября 20203036
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?324
«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» выдвинула на пост городского головы Ужгорода Андрея Погорелова227
Критерии для "красной зоны" меняет Кабмин191
О запрете Украины на въезд хасидов отреагировал МИД Беларуси181

Досуг

ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
Сейчас на рынке мебельных изделий активно работает огромнейшее количество компаний-производителей, но когда речь заходит о действительно высококачественной и современной продукции, нельзя не упомянуть предприятие Woodwerk, имеющее богатейший опыт работы и производящей авторскую мебель высочайшего
Сегодня, 13:1558
Лечение собак от паразитов
Лечение собак от паразитов
Чем опасно заражение собак паразитами, как их вывести
Сегодня, 12:3160
С чем связаны проблемы в постели у мужчин
С чем связаны проблемы в постели у мужчин
В статье вы сможете узнать основные причины снижения эректильной функции у мужчин и простые способы восстановления потенции.
Сегодня, 11:511242
Мужские сумки – потребность в данном аксессуаре
Мужские сумки – потребность в данном аксессуаре
Есть ли необходимость приобретать мужскую сумку?
Вчера, 20:2896
Комфортные худи для женщин в Украине
Комфортные худи для женщин в Украине
Удобство худи проявляется как в универсальности фасона и возможности создания привлекательных спортивных образов, так и в практичности, связанной с обеспечением тепла, защитой от непогоды.
Вчера, 14:52124
Виртуальный сервер – удаленный помощник крупной компании
Виртуальный сервер – удаленный помощник крупной компании
Виртуальный сервер по многим характеристикам выгодней реального. За сохранность файлов и доступ к ним отвечает собственник VPS.
16-сен-2020, 19:05142

События

На суд не явился Нардеп Юрченко
На суд не явился Нардеп Юрченко
Подозреваемый в получении крупной взятки нардеп Александр Юрченко не явился на суд.
Сегодня, 15:4841
Периоды пиковых выплат по внешнему долгу назвал НБУ
Периоды пиковых выплат по внешнему долгу назвал НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2020 года.
Сегодня, 13:5155
Движение на Днепровской набережной перекрыли в Киеве
Движение на Днепровской набережной перекрыли в Киеве
В Киеве ограничено движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной.
Сегодня, 13:4953
О решении Конституционного суда отозвались НАБУ
О решении Конституционного суда отозвались НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили о необходимости оставаться институционально независимыми.
Сегодня, 12:0356
Протокол лечения коронавируса обновил Минздрав
Протокол лечения коронавируса обновил Минздрав
Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса.
Сегодня, 11:2175
Сегодня в Украине резко похолодает
Сегодня в Украине резко похолодает
В пятницу, 18 сентября в Украине резко похолодает, в двух областях будет дождь.
Сегодня, 10:2591
7 Днів