Стратегию военной безопасности разрабатывает Минобороны

Министерство обороны Украины ведет работу над Стратегией военной безопасности.

Она направлена на присоединение к плану действий относительно членства в НАТО.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает прес-служба ведомства.

Он также отметил, что Минобороны приняло активное участие в разработке Стратегии национальной безопасности Украины.

"Поставленная цель - полноправное членство в Альянсе. С этого мы и исходим, организуя свою работу над проектом Стратегии военной безопасности", - заявил Таран.

Для разработки стретегии создана рабочая группа во главе с первым замминистра обороны Иваном Руснаком. В ее состав, кроме специалистов Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины, приглашены представители Офиса президента, аппарата СНБО, секретариата Кабмина, Национального института стратегических исследований, составляющих сил обороны, а также Совета по содействию имплементации реформ Минобороны и Общественного совета при Минобороны.