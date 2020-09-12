Необходимым объявить всеобщую амнистию считает Фокин

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию.

По его словам, без этого нельзя достичь мира на Донбассе.

Об этом Фокин заявил в эфире "Украинского радио".

Он отметил, что невозможно будет провести выборочную амнистию. При этом Фокин добавил, что это не означает, что необходимо помиловать преступников, насильников и убийц.

"Надо начать по-настоящему разводить войска. Надо отводить тяжелую технику. А дальше, нельзя рассчитывать на мир в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", - сказал Фокин.