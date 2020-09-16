Условия для выборов в ОРДЛО назвал Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после ее деоккупации и решения вопросов безопасности.

Об этом Ермак заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Говоря о дискуссии в ТКГ по поводу проекта постановления народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры, Ермак заявил, что только Верховная рада Украины имеет полномочия принимать те или иные законы, или постановления.

"Решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, обязательствами, которые сегодня есть, и нормами международного права. Каким оно будет - это будет решать Верховная рада. Поэтому высказывание господина Козака было не очень корректным", - отметил он.

Ермак надеется, что это будет мудрое решение народных депутатов в соответствии с ожиданиями общества. Руководитель ОПУ обратил внимание на важную роль ОБСЕ в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, в России считают, что постановления Верховной рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО. В связи с этим российская сторона фактически заблокировала переговоры по Донбассу в ТКГ.

При этом после заседание советников "нормандской четверки" в Берлине в прошлую пятницу представитель России Дмитрий Козак заявил, что Рада пересмотрит постановление о назначении местных выборов.

В то же время глава украинской делегации в Берлине Алексей Резников сказал, что Украина не обещала пересмотреть постановление.

Смотрите весь выпуск "Свободы слова Савика Шустера", в котором руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые рассказывает детали истории с "вагнеровцами", а также о том, что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

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