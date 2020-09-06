Санкции против Беларуси объявят на следующей неделе США и ЕС

Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявили о подготовке санкций в отношении чиновников Александра Лукашенко.

Совместное заявление по санкциям могут сделать на следующей неделе.

Об этом сообщает "Голос Америки".

США находятся в тесном контакте с ЕС, Великобританией и Канадой по вопросу санкций. В центре внимания остается и подготовка доказательств вины тех, кто "подрывал белорусские демократические институты".

Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что демократические процессы в Беларуси пользуются поддержкой и исполнительной, и законодательной ветвей власти США.

Речь идет о праве белорусского народа избирать своих лидеров на честных и демократических выборах, в соответствии с собственной конституцией, принципами ОБСЕ и уставом ООН, подчеркнул Кент.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, также заявил о возможности ввода санкций ЕС на следующей неделе.

По его словам, срок президентских полномочий Лукашенко истек "морально и политически", и он не имеет права представлять белорусский народ или подписывать соглашения от имени страны.