Санкции ЕС против Беларуси вновь блокировал Кипр

Кипр вновь заблокировал санкции Евросоюза против Беларуси.

Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает DW.

В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары.

Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра, заявил Бон после переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

Напомним, санкционный список ЕС включает примерно 40 человек, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов.