Закон об отмене справки о несудимости на выборах подписал президент

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательность для кандидатов в депутаты на местных выборах подавать во время регистрации справку о наличии или отсутствии судимости.

Речь идет о законе №3995.

Соответствующая информация опубликована на сайте Рады.

В графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал глава Верховной рады, а 18 сентября был возвращен с подписью от президента.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять: