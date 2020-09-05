 

Закон об отмене справки о несудимости на выборах подписал президент

Политика Сегодня, 13:1928
Закон об отмене справки о несудимости на выборах подписал президент

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательность для кандидатов в депутаты на местных выборах подавать во время регистрации справку о наличии или отсутствии судимости.

Речь идет о законе №3995.

Соответствующая информация опубликована на сайте Рады.

В графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал глава Верховной рады, а 18 сентября был возвращен с подписью от президента.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

  • кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);
  • кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.
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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, закон, 7dniv, 7dnivinfo  
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