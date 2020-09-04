Сложный бюджетный процесс прогнозирует Разумков

Процесс принятия государственного бюджета на следующий год будет очень непростой.

Уже сегодня проект финансового документа подвергается критике.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Бюджет не простой, бюджетный процесс будет очень непростой. Это было только представление бюджета. То есть сейчас Верховная Рада его приняла на обработку, и сейчас он только попал в бюджетный комитет. Будут приобщаться все народные депутаты, профильный комитет, другие комитеты Верховной Рады будут вносить свои предложения, инициативы к изменениям к этому законопроекту. А дальше будем исходить из того, что мы увидим при первом чтении этого законопроекта", - сказал он.

По словам спикера, сегодня в адрес проекта госбюджета звучит много критики и даже два министра не голосовали за документ.

"Если говорить по цифрам, не простой будет бюджет, на сегодня это чувствуют все, и народные депутаты всех фракций, и, я уверен, это понимают и в Кабинете министров. Потому что расходная часть - это 1350 млрд, а доходная часть - 1071 млрд... Это будет трудно обрабатывать, и еще не учтены те предложения, которые поступают от народных депутатов", - отметил Разумков.