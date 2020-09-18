Разумков уверен, что депутаты не будут защищать Юрченко

Нардеп из "Слуги народа" Александр Юрченко должен понести ответственность в полном объеме, если его вина будет признана судом.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверен, что депутаты не будут защищать коллегу, подозреваемого в получении крупной взятки.

Об этом спикер заявил в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время, Разумков считает, что если один депутат из политсилы берет взятки, это не значит, что другие такие же.

"Если мы говорим, из какой фракции - здесь, на самом деле, неважно для меня, как для председателя ВР, и как для человека: из любой фракции коррупционер - есть коррупционер", - заявил он.

Разумков уверен, что депутаты не будут защищать коллегу, подозреваемого в коррупции.

"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы его не будут защищать. На сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных действиях - он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя. На сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне такие заявления не поступали", - отметил спикер.

Кроме того, Разумков подчеркнул, что скандал с Юрченко нанес репутационный ущерб партии и фракции "Слуга народа".

"Это не значит, что все такие. Но в рамках избирательной кампании будет использоваться и оппонентами "Слуги народа". Но, насколько я знаю, фракция "Слуга народа" осудила эти действия. И другого восприятия этой ситуации объективно быть не может", - сказал он.

Напомним, нардеп Юрченко не явился в суд, где ему должны были избрать меру пресечения, заседание перенесли.

Ранее Юрченко вручили подозрение в получении взятки в крупном размере, а также в подстрекательстве к повторной даче взятки по предварительному сговору группой лиц.

Он якобы требовал взятку за внесение правок к законопроекту о переработке отходов. Нардеп просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов.

В связи со скандалом Юрченко был исключен из фракции "Слуга народа".

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

В деле также фигурирует его неформальный помощник Иван Фищенко, который уже вышел под залог из СИЗО. Их разоблачили в рамках спецоперации НАБУ с внедрением агента под прикрытием. По данным следствия, Юрченко за деньги лоббировал правки в законодательство, а Фищенко фактически был посредником при передаче взяток.