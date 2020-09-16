В давлении на кандидатов от партии "Наш край" обвиняет Вадатурского

Партия "Наш край" официально призвала олигарха Алексея Вадатурского прекратить давление на кандидата в депутаты от политсилы в Николаевской области, и.о. директора областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

"Партия "Наш край" официально призывает таких олигархов, как Алексей Вадатурский, прекратить осуществлять в Николаевской области давление на кандидатов в депутаты от партии "Наш край". Ваши деньги, угрозы и ультиматумы не должны и не будут основополагающими в формировании власти на местах", - заявляют в партии.

Как сообщают представители партии, с момента завершения конференции Николаевской областной организации партии "Наш край" по выдвижению кандидатов всех уровней на местных выборах 25 октября 2020 года не прошло и суток, как началось давление на известных кандидатов от "Нашего края".

"Уже несколько дней подряд к исполняющей обязанности директора КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний" Светлане Федоровой по поводу и без повода захаживает олигарх Алексей Вадатурский в сопровождении руководителей управлений здравоохранения, журналистами с одной целью - не дать возможности Федоровой баллотироваться в депутаты областного совета от "Нашего края", - сообщают в партии.

По словам представителей партии, 20 сентября Алексей Вадатурский якобы с благими намерениями связался с Федоровой и попросил организовать встречу с трудовым коллективом.

"Взяв с собой журналистов, которые по команде включали и выключали камеры, он (Алексей Вадатурский - ред.), начал доказывать людям, что Федорова не достойна занимать должность директора и что больнице нужен другой врач, который не будет заниматься политикой. Обещая людям доплаты к зарплате, еще лучше условия труда, ремонты в больнице, олигарх оказывал давление на людей в нарушение законодательства и обычных людских ценностей. Не получив поддержки у коллектива "инфекционки", забрав с собой свиту журналистов, Вадатурский уехал с обещанием, что это еще не конец", - заявили в "Нашем крае".

В партии также отмечают, что уже не в первый раз, когда олигархи пытаются влиять на формирование власти в регионе, прибегая, порой, к низким и уничижающим достоинство человека методам.

Представители партии заявляют, что такие действия особо не допустимы во время избирательного процесса, нарушая тем самым Конституцию и законы Украины, свободное волеизъявление, гражданские права.