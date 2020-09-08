Могут ли перенести местные выборы рассказали у Зеленского

В Офисе президента не видят никаких причин для отсрочки местных выборов.

Перенос или отмена выборов возможны лишь в случае резкого ухудшения ежедневной заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вирусная кампания: пойдет ли власть на перенос местных выборов".

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, пока ситуация с COVID-19 более-менее контролируется. При этом перенос или отмена выборов является сложным юридическим процессом, который тянет огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно попадет под судебные процессы.

"То есть причины для переноса должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса", - добавил Подоляк.

Он считает, что тему переноса выборов в медиа активно "качают" практически все политические группы и оппозиционные силы.

"Это банальный, низкозатратный, некреативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании", - сказал Подоляк.

В то же время источник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского считает, что этот тезис специально "раскручивают" телеграмм-сообщества, используя его против власти.

"Все эти ресурсы либо имеют российский и пророссийский след. Либо ведут к Игорю Коломойскому. Им выгоден такой посыл. Тем самым забрасывается сигнал избирателям: мол, власть испугалась и отменит выборы, потому как проиграет", - сказал источник.

При этом переносить выборы в правящей команде не планируют.