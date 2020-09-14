Специальный закон для выборов во время карантина примет Рада

В Верховной раде в ближайшее время планируют принять специальный закон о проведении выборов во время карантина.

Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вирусная кампания: пойдет ли власть на перенос местных выборов".

"ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная рада внесет и примет", - рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Данный законопроект был зарегистрирован в Раде еще в прошлую пятницу. Самого текста документа на сайте парламента пока нет, но часть его норм дублируют рекомендации правительства.