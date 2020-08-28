Указ о предотвращении гендерно обусловленного насилия подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии системы реагирования и предотвращения гендерно обусловленного насилия.

Он подчеркнул, что нужны механизмы реализации принятого законодательства.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественных и международных организаций.

Встреча посвящена вопросам реализации госполитики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.

"Я с подписанием этого указа хочу подчеркнуть личную ответственность премьер-министра, правительства Украины и всех руководителей на местах... Нужны механизмы реализации принятого законодательства. Вопросы предотвращения и противодействия насилия являются одним из индикаторов целей устойчивого развития", - сказал президент.

Он отметил, что это направление является частью внутреннего и внешнего направлении работы нашего государства, для которого права человека являются основополагающим принципом.

Напомним, в начале августа замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что за полгода было открыто около 900 дел по факту домашнего насилия, а граждане стали меньше скрывать такие факты и чаще обращаться за помощью к правоохранителям.