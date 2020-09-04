Поправки в доходную часть бюджета-2021 готовят в Раде

Комитет Верховной рады по вопросам финансов готовит поправки в доходную часть государственного бюджета на 2021 год.

Глава комитета Данил Гетманцев заявил, что бюджет надо чуть ли не переписывать.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Надо подавать системные поправки в доходную часть бюджета. И мы будем их подавать. Его надо чуть ли не переписывать", - отметил нардеп.

Он добавил, что замечания к бюджету значительные.

Напомним, 18 сентября Кабинет министров представил в Верховной раде государственный бюджет на 2021 год. В Министерстве финансов настаивают, что проект государственного бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит валютных поступлений в Украину в 2021 году будет компенсирован за счет заимствований у Международного валютного фонда и других международных партнеров, а курс удержится на уровне 29,1 гривны за доллар.

При этом председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что процесс принятия государственного бюджета на следующий год будет очень непростой, ведь уже сегодня проект финансового документа подвергается критике.