Фокин раскрыл идею свободной зоны для Донбасса

Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция.

Это одно из ограниченных прав пользования землей на определенный или неопределенный срок, и такая земля может передаваться по наследству.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин.

По его словам, он работает над идеей свободной экономической зоны для Донбасса.

"… заключается в том, чтобы пользуясь еще предусмотренным римским правом способом так называемого суперфиция предоставлять юридическое право под юрисдикцию ведущих стран мира отдавать землю. Предварительно, ознакомившись с программой. То есть, правительство не теряет контроль за использованием земли. Оно рассматривает предложения", - отметил Фокин.

По его словам, правительство сможет передавать землю тому инвестору, который, например, построит завод и создаст рабочие места.

"Это не аренда, это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который будет иметь даже право передавать землю в наследство. Это гарантирует безопасность инвестициям, это дает любому дельцу или работодателю не беспокоиться о своих деньгах", - добавил Фокин.

Он уточнил, что сначала Донбасс должны покинуть российские войска. При этом Фокин выразил сомнение в том, что Россия выведет войска вопреки последовательности пунктов, прописанных в минских соглашениях.

Суперфиций представляет собой ограниченное право пользование чужой недвижимостью, в частности земельным участком. Суперфиций можно передавать по наследству, обременять залогом и отчуждать в пользу третьих лиц. Впервые понятие было сформировано в римском праве. От обычного договора аренды отличается тем, что имеет наследственный характер, а также может отчуждаться без согласия владельца.