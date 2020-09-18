Сигнала от ЕС о возможном пересмотре безвиза Украина не получала

Украина не получала от представителей Европейского союза официальной информации о возможном пересмотре безвизового режима.

Соответствующие заявления могут звучать лишь от отдельных политических фигур.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, сейчас нет никаких угроз для безвиза с ЕС.

"Украина не получала от представителей Европейского союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", - сказала Джапарова.

Напомним, евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон обвинила украинскую власть в лоббировании своих кандидатов на должность главы САП. По ее словам, такие действия Киева ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш макрофинансовой помощи.

При этом в Офисе президента призвали не политизировать процесс.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что безвиз с ЕС не отменяется из-за ситуации с САП.