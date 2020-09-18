К рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни" приступил КСУ

Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня, 22 сентября, начала судебное заседание по рассмотрению дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины по поводу официального толкования понятия "достойные условия жизни".

Речь идет об отдельном положении абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины по поводу официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", - указано в сообщении.

Напомним, Верховный суд решил обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы последний разъяснил, можно ли привлекать президента к административной ответственности.

Дело касается, в том числе, посещения Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком, когда действовал жесткий карантин.