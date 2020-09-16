Четыре кандидата уже зарегистрировали в мэры Киева

Киевская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 22 сентября уже зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы горсовета.
Завершится регистрация кандидатов 24 сентября включительно.
Об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии.
Так, кандидатами на должность мэра Киева зарегистрированы:
- Андрей Пальчевский (от партии "Победа Пальчевского");
- Михаил Поживанов (от партии "Радикальная партия");
- Ирина Верещук (от партии "Слуга народа");
- Виталий Кличко (от партии "УДАР").
Также Киевский избирком отказал в регистрации самовыдвиженцу Борису Сахно.
Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, регистрация кандидатов проходит в период с 15 по 24 сентября включительно. Сами выборы пройдут 25 октября.