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Разумков заявил что изменения в постановление о выборах ставят под сомнение их легитимность

Политика Вчера, 22:2057
Разумков заявил что изменения в постановление о выборах ставят под сомнение их легитимность

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что внесение изменений в постановление о назначении местных выборов ставят под сомнение их легитимность.

При этом, сейчас нет людей, которым было бы это интересно.

Об этом Разумков сообщил в эфире телеканала "Прямой".

"В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это последовательность действий: одно идет за другим", - заявил Разумков.

Он отметил, что во власти на сегодняшний день нет людей, которым было бы интересно поставить под сомнения легитимность избирательного процесса.

Разумков также добавил, что невозможно внести изменения в постановление о местных выборах.

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Теги: news, Новости, Украина, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
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