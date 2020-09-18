55fa79bbb1c5c966 Об угрозе для безвиза с Украиной рассказал посол ЕС » Новости Украины и Мира. Новости сегодня - 7dniv.info
 

Об угрозе для безвиза с Украиной рассказал посол ЕС

Политика Сегодня, 09:3340
Об угрозе для безвиза с Украиной рассказал посол ЕС

Европейский союз будет внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

В то же время на данный момент ничего непоправимого не произошло.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

По его словам, условия для безвизового режима включают в том числе институциональные вещи.

"И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры… Мы, конечно, не комментируем никоим образом решения Конституционного суда (о неконституционности указа о назначении директора НАБУ, - ред.). Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро", - отметил Маасикас.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг бюро должна разрешиться как можно быстрее.

"Это, конечно, то, за чем Евросоюз и партнеры Евросоюза наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы за этим будем следить очень внимательно", - добавил посол.

Он также уточнил, что заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет вес, но окончательное решение за Еврокомиссией. В то же время в этих вопросах пока не сделано ничего необратимого.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Посол, ЕС, Безвиз, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

На то что в Украине забудут про закон о локализации надеется посол ЕС
На то что в Украине забудут про закон о локализации надеется посол ЕС
Сегодня, 09:42
Посол ЕС заявил что Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе
Посол ЕС заявил что Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе
Сегодня, 09:37
Быстро решить ситуацию вокруг НАБУ требует ЕС
Быстро решить ситуацию вокруг НАБУ требует ЕС
Сегодня, 09:35
Позицию Запада по поводу САП полностью поддерживает Зеленский
Позицию Запада по поводу САП полностью поддерживает Зеленский
18-сен-2020, 13:58
С заявлением из-за ситуации с отбором главы САП выступили послы G7
С заявлением из-за ситуации с отбором главы САП выступили послы G7
3-сен-2020, 12:10

Последние новости

09:44
События
О дальнейших планах в евроинтеграции Украины рассказали в ЕС
09:42
Политика
На то что в Украине забудут про закон о локализации надеется посол ЕС
09:40
Политика
Словакию завтра посетит Зеленский
09:37
Политика
Посол ЕС заявил что Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе
09:35
Политика
Быстро решить ситуацию вокруг НАБУ требует ЕС
09:33
Политика
Об угрозе для безвиза с Украиной рассказал посол ЕС
09:31
Политика
В то что Рада примет закон о Киеве до выборов не верит Разумков
09:24
События
Первым в США опробовать вакцину от коронавируса готов Трамп
09:21
События
Отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина разрешили школам
09:15
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 2020
Вчера, 2020-09-22
22:20
Политика
Разумков заявил что изменения в постановление о выборах ставят под сомнение их легитимность
21:30
События
Посадку пассажиров в городах "красной зоны" возобновила УЗ
20:18
Политика
Закон который будет наказывать за угон автомобиля тюрьмой подписал Зеленский
20:13
События
Уже в конце сентября медики начнут получать повышенные зарплаты
20:11
События
Цены на газ для производителей тепла повысил "Нафтогаз"
20:09
Экономика
1,2 млрд евро кредита Украине готов предоставить ЕС
19:21
События
В случае избрания в Одесский облсовет Степанов не собирается в отставку
17:45
События
Создание площадки для переговоров по Крыму обсудили Зеленский и Боррель
17:41
События
Кислица заявил что Россия должна попросить о подаче воды в Крым
17:04
Политика
В Беларусь для урегулирования ситуации готов отправиться Боррель

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 20204465
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 сентября 20204174
Создатели яда "Новичок" заявили что извинившийся перед Навальным никогда не занимался разработкой2565
Опубликованы свежие рейтинги партий в городской совет Ужгорода и кандидатов в мэры602
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 2020284
К новой большой войне готовится Армения193
От коронавируса умер вице-премьер Узбекистана181

Досуг

Как можно оплатить коммунальные услуги
Как можно оплатить коммунальные услуги
Где оплатить коммунальные услуги. Какие ещё виды услуг можно оплатить в интернете. Преимущества платёжных систем в интернете.
Вчера, 12:33101
«Дарниця» взяла курс на посилену диджиталізацію
«Дарниця» взяла курс на посилену диджиталізацію
Фармацевтична компанія «Дарниця» назвала цифрову трансформацію своєю стратегічною метою та відокремила її як напрямок розвитку.
21-сен-2020, 23:48125
Контражурная вывеска: что это такое?
Контражурная вывеска: что это такое?
Контражурная вывеска позволяет привлечь внимание прохожих и отпечатывается в памяти, поэтому является прекрасной рекламой магазина, бренда и т.д.
21-сен-2020, 19:14128
Особенности работы в страховом бизнесе
Особенности работы в страховом бизнесе
На конец первого квартала текущего года в Украине действовало 225 страховых компаний. Эксперты относят страховой бизнес к перспективным, быстро развивающимся отраслям. В этой сфере можно достаточно быстро сделать успешную карьеру.
21-сен-2020, 14:59132
Ручное бурение скважин: ключевые особенности
Ручное бурение скважин: ключевые особенности
Многие владельцы загородных домов и дач сталкиваются с вопросом водоснабжения, поскольку не везде существует возможность подключиться к водопроводу.
19-сен-2020, 21:23227
Лучшие подарки для подруги от EVA Blog
Лучшие подарки для подруги от EVA Blog
В Новый год хочется сделать близким хорошие подарки. Для подруг их можно легко выбрать благодаря  разнообразным косметическим средствам, которые можно собрать в оригинальную подарочную упаковку и качественному составу.
19-сен-2020, 18:10180

События

О дальнейших планах в евроинтеграции Украины рассказали в ЕС
О дальнейших планах в евроинтеграции Украины рассказали в ЕС
В ближайшее время со стороны Европейского союза не ожидается никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины.
Сегодня, 09:4445
Первым в США опробовать вакцину от коронавируса готов Трамп
Первым в США опробовать вакцину от коронавируса готов Трамп
Президент США Дональд Трамп не исключает возможность использовать в стране зарубежную вакцину против коронавируса, если она будет работать.
Сегодня, 09:2451
Отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина разрешили школам
Отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина разрешили школам
Во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания.
Сегодня, 09:2143
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 2020
23 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 184 734 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3705 летальных, 81670 пациентов выздоровело.
Сегодня, 09:15284
Посадку пассажиров в городах "красной зоны" возобновила УЗ
Посадку пассажиров в городах "красной зоны" возобновила УЗ
Во вторник, 22 сентября, "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка.
Вчера, 21:3087
Уже в конце сентября медики начнут получать повышенные зарплаты
Уже в конце сентября медики начнут получать повышенные зарплаты
Медицинские работники начнут получать повышенные зарплаты уже в конце текущего месяца.
Вчера, 20:1397
7 Днів