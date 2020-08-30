В должность президента Беларуси на тайной инаугурации вступил Лукашенко

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси.

Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости в Минске.

Об этом информирует TUT.BY.

Указано, что Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию.

Затем глава государства подписал акт о принесении присяги.

После этого председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.

Подчеркнем, с утра белорусские силовики перекрыли центр Минска. Официальной информации на этот счет не было, а местные СМИ не исключали, что идет подготовка к инаугурации Лукашенко.

Возле Дворца независимости было зафиксировано скопление техники и военных, к самому зданию подъехал президентский кортеж.

Таким образом, церемония инаугурации состоялась тайно.