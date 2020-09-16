Тайную инаугурацию Лукашенко раскритиковала Великобритания

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал тайную инауграцию Александра Лукашенко.

Он назвал сфальсифицированные выборы "обманом белорусского народа".

Об этом министр написал в своем Twitter.

Он отметил, что после инаугурации репутация Лукашенко еще больше пострадала.

"Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб.

Кроме того, министр по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортон выступила с критикой инаугурации.

"Великобритания не признает результаты белорусских выборов, и очень жаль, что Лукашенко сегодня провел тайную инаугурацию. Белорусский народ заслуживает большего: полной прозрачности, освобождения задержанных, прекращения насилия и свободных и справедливых выборов", - написала Мортон в Twitter.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям отреагировал на тайную инаугурацию Лукашенко, призвав его уйти в отставку.