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Политика Сегодня, 17:3855
В платформу по деоккупации Крыма пригласят Россию

Российскую Федерацию пригласят для участия в международной платформе по деоккупации Крыма.

Однако в Украине сомневаются, что она присоединится к этой инициативе.

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, передают "Крым. Реалии".

По ее словам, на сегодня немного шансов, что что Россия примет участие в этой платформе, поскольку она ведет себя цинично по отношению к Украине и международному праву. Она уточнила, что платформа будет отслеживать ситуации в Крыму и соответственно, российских преступлений на полуострове.

"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе - это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", - добавила Джапарова.

 

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Теги: news, новости, Украина, Крым, деокупация, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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